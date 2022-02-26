Под Киевом взорвали мост

В сети появилось видео взорванного моста, который, как утверждается, находится возле села Стоянка вблизи Киева, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент

"Мост возле Стоянки на трассе Киев-Житомир взорван", - утверждает автор видео.

Также отмечается, что теперь выехать в Житомир невозможно.

Официального подтверждения пока нет, детали происшествия неизвестны.