https://news.day.az/world/1439436.html Под Киевом взорвали мост - ВИДЕО
Под Киевом взорвали мост - ВИДЕО
В сети появилось видео взорванного моста, который, как утверждается, находится возле села Стоянка вблизи Киева, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент
"Мост возле Стоянки на трассе Киев-Житомир взорван", - утверждает автор видео.
Также отмечается, что теперь выехать в Житомир невозможно.
Официального подтверждения пока нет, детали происшествия неизвестны.
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