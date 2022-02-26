https://news.day.az/world/1439448.html Войска России договорились с украинским военными охранять Чернобыльскую АЭС - ВИДЕО
Войска России договорились с украинским военными охранять Чернобыльскую АЭС - ВИДЕО
Российские десантники взяли под контроль территорию станции 24 февраля, безопасность обеспечивается совместно с украинским батальоном охраны АЭС. Радиоактивный фон в районе станции в норме, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
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