Войска России договорились с украинским военными охранять Чернобыльскую АЭС
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Российские десантники взяли под контроль территорию станции 24 февраля, безопасность обеспечивается совместно с украинским батальоном охраны АЭС. Радиоактивный фон в районе станции в норме, передает Day.Az со ссылкой на Известия.