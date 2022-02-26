https://news.day.az/world/1439449.html В Киеве остановили движение поездов в метро
В Киеве остановили движение поездов в метро
В Киеве остановили движение поездов в метрополитене.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, эту информацию подтвердил столичный мэр Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.
"Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки осуществляться не будут", - сообщил он.
Кличко также призвал киевлян оставаться дома либо в укрытиях, не выходить и не ездить в город.
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