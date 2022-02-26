В России отключили от Apple Pay и Google Pay

Клиенты российских банков, попавших под санкции стран Запада и США, отныне не смогут воспользоваться известными платежными сервисами Google Pay и Apple Pay.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщил российский центробанк.

"Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России", - пояснили там.

Отмечается, что речь идет о карточках российских банков группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", банка "Открытия", которые попали под санкции США и стран Запада.

Владельцы карт этих подсанкционных банков не смогут рассчитываться ими за рубежом (как контактно, так и бесконтактно), использовать эти карты для оплаты товаров в онлайн-магазинах и агрегаторов услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции Запада.