В России отключили от Apple Pay и Google Pay
Клиенты российских банков, попавших под санкции стран Запада и США, отныне не смогут воспользоваться известными платежными сервисами Google Pay и Apple Pay.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщил российский центробанк.
"Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России", - пояснили там.
Отмечается, что речь идет о карточках российских банков группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", банка "Открытия", которые попали под санкции США и стран Запада.
Владельцы карт этих подсанкционных банков не смогут рассчитываться ими за рубежом (как контактно, так и бесконтактно), использовать эти карты для оплаты товаров в онлайн-магазинах и агрегаторов услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции Запада.
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