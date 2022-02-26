https://news.day.az/world/1439561.html ВС РФ получили новый приказ в связи с ситуацией в Украине
ВС РФ получили новый приказ в связи с ситуацией в Украине
Вооруженные силы России получили приказ развивать наступление на всех направлениях, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - сказал Конашенков.
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