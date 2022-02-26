Во время общения с представителями СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова предоставить площадку для мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине, передает Day.Az со ссылкой на сайт Президент Беларуси.

"Мы открыты. Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку. Пока еще это конфликт. Конфликт на стадии возгорания. Надо это остановить. Вы знаете нашу позицию. Я в первый же день об этом сказал".

"В первый день я предложил (площадку для переговоров. - Прим.). Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал... Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они еще разглагольствуют! Но позицию Президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, дверь открыта - в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте", - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что нужно остановить этот конфликт, пока это возможно. "Завтра будет война, а послезавтра - мясорубка. Поэтому если у них мозги есть - этих разного рода очумевших, пусть принимают решение, садимся за стол. Если Россия в третий раз вот буквально за последние дни подталкивает их и дает согласие, и они уже согласны на условия, которые сегодня предложены Россией, чего мы медлим, люди же гибнут!"