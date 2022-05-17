https://news.day.az/world/1462411.html В Германии сообщили о наполненности газовых хранилищ
В Германии сообщили о наполненности газовых хранилищ
Федеральное сетевое агентство Германии заявило в своем отчете, что газовые хранилища страны заполнены на 40,8%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно документу, снабжение газом стабильно, его безопасность в настоящий момент должным образом обеспечена. В отчете также отмечается, что текущий уровень запасов "значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов".
Агентство заявило, что "внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и нынешних санкций против "Газпрома".
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