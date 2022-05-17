В Германии сообщили о наполненности газовых хранилищ

Федеральное сетевое агентство Германии заявило в своем отчете, что газовые хранилища страны заполнены на 40,8%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, снабжение газом стабильно, его безопасность в настоящий момент должным образом обеспечена. В отчете также отмечается, что текущий уровень запасов "значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов".

Агентство заявило, что "внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и нынешних санкций против "Газпрома".