Трамп напишет книгу о «преступлении века»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что пишет книгу об "украденных" выборах, которая будет называться "Преступление века". Об этом он рассказал на мероприятии The American Freedom в Остине, штат Техас. Его слова приводит издание Indy100, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это одно из величайших преступлений в истории нашей страны. И, к сожалению, прокуратура ничего не хочет с этим делать. <...> Я пишу об этом книгу под названием "Преступление века", - сказал Трамп собравшимся.

Верховный суд США в марте 2021 года отказал Трампу в пересмотре итогов подсчета голосов на ноябрьских выборах главы государства в Висконсине, отклонив тем самым последнюю из трех апелляций.

Трамп ранее требовал не засчитывать результаты в несколько тысяч голосов в Висконсине, которые он проиграл Джо Байдену. До этого бывший глава Белого дома уже проиграл около 55 аналогичных дел. Ему удалось выиграть лишь одно из них, однако на итоговые результаты выборов осени 2020 года это не повлияло.