Быстрая мода - враг экологии

Быстрая мода или фаст-фэшн оказывает огромное воздействие на планету. За последние 15 лет модная индустрия удвоила объемы производства. Однако сейчас растет интерес к круговой модели производства, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Этот барселонский бренд Infinit Denim, который занимается переработкой отходов, уже использовал повторно 30 тонн джинсовой ткани.

Камилла Корсини, дизайнер Ассоциации устойчивой моды Барселоны: "Они дают ткани новое применение, либо перерабатывая ее в другие изделия, такие как сумки, кошельки, либо, измельчая ее и превращая в новую ткань, на основе которой создают свою коллекцию одежды".

Натуральные волокна, такие как хлопковый деним, гораздо легче перерабатываются, чем синтетические или смешанные. Только в Испании каждый житель ежегодно выбрасывает в среднем 23 кг одежды. И лишь 12% от этого количества перерабатывается.

Кристина Хинер, Euronews: "Переработка таких изделий - это один из возможных шагов. Также важно сократить потребление ресурсов и загрязнение окружающей среды в процессе изготовления тканей".

Жозеп Море - генеральный директор предприятия по отделке и окраске текстиля, одного из самых загрязненных в отрасли. Его фабрика добилась снижения использования ресурсов благодаря цифровизации оборудования, которое контролирует потребление воды и выбросы углекислого газа.

Жозеп Море, генеральный директор Hidrocolor: "У нас есть станция очистки воды - 20 лет назад там был установлено оборудование для фильтрации выбрасываемых газов. Очистной станции 37 лет, фильтру - 20. За эти 20 лет мы собрали 59 тысяч литров нефти, которая иначе попала бы в атмосферу. Эта нефть входит в состав тканей".

Компания также работает над "экологической" системой окрашивания. Однако индустрия моды, жалуется директор фабрики, пока не готова платить больше за медленную и циркулярную модель производства текстиля.

Мар Исла, кафедра циркулярной экономики и устойчивого развития, Университет Помпеу-Фабра: "Большое количество потребителей одежды находится на Западе, но 80% продукции поступает из Азии, и способ производства также очень неравнозначен. Мы должны изменить способ потребления. Мы не можем выбрасывать вещи. Мы должны подумать об этом, когда их покупаем. Что происходит, когда футболка стоит 8 евро? Что стоит за этой ценой?"

Потребители и их привычки - важная часть головоломки по сокращению объемов "дешевой" одежды. Но главную роль в переходе к более экологичной и циркулярной модели, как говорят эксперты, должна сыграть индустрия моды.