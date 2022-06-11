Стоимость аренды в Нью-Йорке рекордно подорожала

В Нью-Йорке рекордно подорожала аренда. Средняя стоимость съемного жилья на Манхэттене впервые достигла четырех тысяч долларов за месяц, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За год аренда стала дороже на 25,2% - в мае прошлого года квартиру на Манхэттене можно было снять за 3,1 тысячи долларов. Такая динамика цен связана с увеличившимся после пандемии спросом и спадом предложения. В мае 2021 года на Манхэттене, в Бруклине и в северо-западном Квинсе на аренду были выставлены 35,4 тысячи объектов, а в тот же месяц 2022-го - 9,1 тысячи.

"Как только квартира появляется на сайте недвижимости, ее забирают. Всегда есть второй желающий", - рассказала изданию Эден Такман, которая третий месяц занимается поиском жилья. Такман и ее соседка готовы платить до 3,7 тысяч долларов в месяц за двухкомнатную квартиру, однако из-за дефицита предложения они не могут переехать. Девушки готовы отказаться от посудомоечной машины, прачечной и лифта в доме, а также найти третью соседку ради увеличения бюджета.