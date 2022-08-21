В США директор школы обозлилась на 4-летнего ученика без маски и...

В Кремневой долине, США, 4-летнего мальчика выгнали из школы, так как на нем не была надета маска, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Ребенок пришел в школу во второй раз в жизни. Его встретила директор и сказала, что мальчик не может идти на занятия, так как каждый ученик обязан носить маску. Мальчику дали специальную форму, которую он передал отцу. Его родитель отказался уводить ребенка из школы. Тогда администрация вызвала полицию.

На следующий день правило об обязательном ношении маски в школе было отменено. Однако отец ребенка считает, что в любой момент его могут вернуть. Мужчина и другие недовольные родители объединились, чтобы добиться отмены обязательного ношения маски для детей.