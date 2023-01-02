В Дубае отменили 30%-ный налог на продажу алкоголя

Налог на продажу алкоголя в Дубае, составлявший 30% от его стоимости, отменен на территории всего эмирата. Соответствующие заявления распространили компании, осуществляющие розничную торговлю спиртными напитками в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эти недавно обновленные правила играют важную роль в обеспечении безопасной и ответственной покупки и потребления алкогольных напитков в Дубае и ОАЭ", - заявили в компании Maritime and Mercantile International (MMI). MMI также разместила рекламу, приглашающую жителей и гостей Дубая покупать ее продукцию в магазинах, подчеркивая, что "больше нет необходимости ехать за ней в другие эмираты".

В последние годы в Дубае планомерно ослабляют правила продажи спиртных напитков. Так, например, не так давно алкоголь стало можно купить днем во время месяца поста рамадана, а во время пандемии появилась возможность заказать доставку спиртного на дом. Тем не менее по причине 30%-ного налога, многие жители Дубая ездили в соседний эмират Умм-эль-Кайвайн, чтобы купить там алкоголь оптом и без наценок. В каждом эмирате своя политика в отношении спиртных напитков. В Шардже, например, их употребление запрещено.

На территории ОАЭ для немусульман старше 21 года действуют специальные карты, по которым возможна покупка алкоголя. Эти удостоверения выдает полиция, и распитие или приобретение спиртных напитков при их отсутствии грозит штрафом или даже арестом.