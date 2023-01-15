ОАЭ планируют инвестировать $30 млрд в Южную Корею

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о планах инвестировать $30 млрд в Южную Корею для укрепления сотрудничества и экономических отношений между странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его данным, о соответствующих планах объявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи с его южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем. "Мы решили с уверенностью инвестировать в Республику Корея, которая выполняет свои обещания при любых обстоятельствах", - приводит канал слова президента ОАЭ.

Asharq передает, что стороны подписали 13 меморандумов о взаимопонимании, в том числе декларацию об укреплении стратегического энергетического партнерства, меморандум о взаимопонимании по военно-промышленному сотрудничеству, а также по совместному проекту в нефтяной сфере.

Юн Сок Ёль прибыл в ОАЭ в воскресенье с официальным визитом, который продлится несколько дней. В президентском дворце в Абу-Даби состоялась официальная церемония встречи. Это первый визит такого рода с 1980 года, когда ОАЭ и Республика Корея установили дипломатические отношения.