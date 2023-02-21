Развертывание в Армении миссии ЕС имеет отчетливую геополитическую подоплеку

Решение Брюсселя о развертывании в Армении миссии ЕС имеет отчетливую геополитическую подоплеку.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД РФ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в ходе телефонного разговора со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

"При обсуждении темы нормализации армяно-азербайджанских отношений М.Ю.Галузиным было отмечено, что решение Брюсселя о развертывании в Армении так называемой гражданской миссии ЕС имеет отчетливую геополитическую подоплеку, не способствующую реальной стабилизации на Южном Кавказе. Подчеркнуто отсутствие консенсуса по данной инициативе между Баку и Ереваном", - говорится в сообщении.

Отметим, что гражданский персонал миссии ЕС будет состоять из 100 человек, включая около 50 гражданских наблюдателей.

Управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат будет выполнять функции гражданского командующего операцией, а Маркус Риттер будет руководить миссией.

Первоначальный мандат миссии охватывает два года.