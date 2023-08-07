Пентагон перебросил на Ближний Восток свыше 3 тыс. военнослужащих

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток дополнительный воинский контингент в составе более 3 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба 5-го флота ВМС США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточнила она, это подкрепление прибыло в Красное море 6 августа на борту десантных кораблей Bataan и Carter Hall. Речь идет, по словам пресс-службы, о том самом развертывании сил и средств, о котором ранее объявляло правительство США. В регион переброшен не только дополнительный личный состав ВМС и Корпуса морской пехоты США, но и самолеты, вертолеты, конвертопланы, амфибийные средства высадки десанта.

В конце июля о таких планах заявляло Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США. Оно утверждало, что министр обороны США Ллойд Остин отдал соответствующее распоряжение "на фоне попыток Ирана захватить торговые суда в зоне ответственности CENTCOM".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер ранее заверял, что отправка дополнительных американских сил на Ближний Восток не означает подготовку к войне с Ираном. Между тем иранское Минобороны опровергало в июле данные Пентагона о том, что ВМС Ирана попытались захватить два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива и открыли огонь по одному из них в международных водах у берегов Омана.