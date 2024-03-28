Задержан директор «Росатома»

Правоохранительные органы в рамках расследования уголовного дела о получении особо крупной взятки должностным лицом задержали в Москве директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, а также первого замгенерального директора "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, фигурантам дела о взяточничестве предъявлено обвинение.

В ходе проведения оперативно-разыскной деятельности были задержаны Сахаров Геннадий Станиславович и Кокосадзе Элгуджи Леванович. После проведения следственных действий им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) соответственно. Следствие выйдет в суд с просьбой об аресте фигурантов дела, - сообщили агентству в правоохранительных органах.

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