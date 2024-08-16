Горькие последствия пожара в Турции

В турецкой провинции Маниса разгорелась настоящая трагедия. Лесной пожар, вспыхнувший в районе Гёрдес, стремительно распространился на близлежащие фермы, уничтожая всё на своём пути. Местные жители, чьи сельскохозяйственные угодья оказались в эпицентре бедствия, не могут сдержать слёз, наблюдая за тем, как их скот заживо сгорает в огненной стихии.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, фермеры, ставшие свидетелями этой душераздирающей картины, поделились кадрами с мест событий в социальных сетях. На опубликованных видео и фотографиях запечатлены обугленные тела животных, которые не смогли спастись от безжалостного пламени.

Провинция Маниса, расположенная на западе Турции, известна своим сельским хозяйством. Для многих местных жителей фермерство является основным источником дохода. Потеря скота и урожая в результате пожара наносит серьёзный удар по благосостоянию сельчан, лишая их средств к существованию.

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