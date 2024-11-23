https://news.day.az/world/1709842.html Чиновники в Турции отстранены по обвинению в связях с террористами Министерство внутренних дел Турции сообщило об отстранении от должности мэра города Тунджели Джевдета Конака и главы муниципалитета района Оваджик Мустафы Сарыгюля. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МВД в социальной сети X.
Чиновники в Турции отстранены по обвинению в связях с террористами
Министерство внутренних дел Турции сообщило об отстранении от должности мэра города Тунджели Джевдета Конака и главы муниципалитета района Оваджик Мустафы Сарыгюля.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МВД в социальной сети X.
Согласно сообщению, прокуратура Тунджели возбудила уголовные дела против мэра Тунджели Джевдета Конака, представляющего Партию народного равенства и демократии, и Мустафы Сарыгюля из Народно-республиканской партии. Оба чиновника обвиняются в "членстве в вооружённой террористической организации".
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