Чиновники в Турции отстранены по обвинению в связях с террористами

Министерство внутренних дел Турции сообщило об отстранении от должности мэра города Тунджели Джевдета Конака и главы муниципалитета района Оваджик Мустафы Сарыгюля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МВД в социальной сети X.

Согласно сообщению, прокуратура Тунджели возбудила уголовные дела против мэра Тунджели Джевдета Конака, представляющего Партию народного равенства и демократии, и Мустафы Сарыгюля из Народно-республиканской партии. Оба чиновника обвиняются в "членстве в вооружённой террористической организации".