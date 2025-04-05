Производитель Opel и Jeep уволит тысячи человек

Автопроизводитель Stellantis приостановит производство на двух заводах в Мексике и Канаде. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американо-франко-итальянский производитель Fiat, Opel и Jeep приостанавливает работу предприятий на двух сборочных заводах, чтобы преодолеть негативное влияние 25-процентных пошлин президента США. На две недели будет остановлен Windsor Assembly Plant в Онтарио и весь апрель - Toluca Assembly Plant в Мексике. Порядка 4,5 тысячи почасовых рабочих на канадском заводе и 900 человек, которые заняты на вспомогательных предприятиях в США, будут уволены. Работникам мексиканского завода придется появляться на рабочему месте из-за условий их контракта, однако выпускать автомобили они не будут.

Канадский завод выпускает минивэн Chrysler Pacifica и Dodge Charger Daytona EV. Мексиканский завод выпускает внедорожник Jeep Compass и электромобиль Jeep Wagoneer S.

"Мы продолжаем оценивать среднесрочные и долгосрочные последствия пошлин на нашу деятельность, но также решили немедленно предпринять ряд шагов, включая временную приостановку производства на некоторых наших канадских и мексиканских сборочных заводах", - пояснил глава Stellantis North American Антонио Филоса.

Акции Stellantis закрылись 3 апреля по цене 10,21 доллара, упав на 9,4 процента. Это худший день для акций с сентября.