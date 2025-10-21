https://news.day.az/azerinews/1789721.html 4-cü kurs tələbəsi vəfat etdi - FOTO Milli Aviasiya Akademiyasının tələbəsi vəfat edib. Day.Az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, akademiyanın 4-cü kurs tələbəsi 2005-ci il təvəllüdlü Qəşəm Alıyev oktyabrın 19-u dünyasını dəyişib. Onun hansı səbəbdən həyatını itirməsi qeyd edilməyib. Bildirilib ki, mərhumun atası da iki il əvvəl vəfat edib. ***
4-cü kurs tələbəsi vəfat etdi - FOTO
Milli Aviasiya Akademiyasının tələbəsi vəfat edib.
Day.Az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, akademiyanın 4-cü kurs tələbəsi 2005-ci il təvəllüdlü Qəşəm Alıyev oktyabrın 19-u dünyasını dəyişib.
Onun hansı səbəbdən həyatını itirməsi qeyd edilməyib.
Bildirilib ki, mərhumun atası da iki il əvvəl vəfat edib.
***
"Qafqazinfo"nun əldə etdiyi məlumata görə, Gəncə şəhər sakini olan Q.Alıyevin meyiti oktyabrın 18-i saat 17 radələrində kirayədə yaşadığı Binə qəsəbəsindəki evin həyətində aşkar edilib.
Faktla bağlı Xəzər Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре