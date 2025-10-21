4-cü kurs tələbəsi vəfat etdi

Milli Aviasiya Akademiyasının tələbəsi vəfat edib.

Day.Az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, akademiyanın 4-cü kurs tələbəsi 2005-ci il təvəllüdlü Qəşəm Alıyev oktyabrın 19-u dünyasını dəyişib.

Onun hansı səbəbdən həyatını itirməsi qeyd edilməyib.

Bildirilib ki, mərhumun atası da iki il əvvəl vəfat edib.

***

"Qafqazinfo"nun əldə etdiyi məlumata görə, Gəncə şəhər sakini olan Q.Alıyevin meyiti oktyabrın 18-i saat 17 radələrində kirayədə yaşadığı Binə qəsəbəsindəki evin həyətində aşkar edilib.

Faktla bağlı Xəzər Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.