https://news.day.az/azerinews/1791313.html Gəncədə ağır qəza - Ölən və yaralananlar var - FOTO Gəncədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, şəhərin Heydər Əliyev prospektində "Fiat Doblo" və "Hyundai" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə "Fiat"da olan sərnişin hadisə yerində ölüb.
Gəncədə ağır qəza - Ölən və yaralananlar var - FOTO
Gəncədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, şəhərin Heydər Əliyev prospektində "Fiat Doblo" və "Hyundai" markalı avtomobillər toqquşub.
Nəticədə "Fiat"da olan sərnişin hadisə yerində ölüb. Daha 3 nəfər - Tahirə Kərimova (1962), Əli Nağızadə (2003), Əziz Verdiyev (1989) və Ramal Mehdiyev (1996) isə xəsarət alıb.
Qəzada vəfat edən şəxsin kimliyi dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре