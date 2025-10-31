https://news.day.az/azerinews/1792167.html Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə doğru yekun mərhələyə çatır - Hikmət Hacıyev - VİDEO Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə doğru yekun mərhələyə çatır. Trend xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycan regional nəqliyyat və logistika əlaqələrinin qurulması istiqamətində ərazidə gərgin şəkildə çalışır", deyə Hikmət Hacıyev bildirib.
