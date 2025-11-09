İstirahət günlərində nəyə görə xəstələnirik?
İşləyən insanların əksəriyyəti azı bir dəfə istirahət gününün ilk saatlarında və ya bütün günü boyunca baş ağrısı, halsızlıq və güclü yorğunluq kimi hisslərlə qarşılaşıb.
Milli.Az xəbər verir ki, alimlər bu halın səbəbini araşdıraraq maraqlı nəticələr əldə ediblər.
"Asudə vaxt sindromu" nədir?
Gərgin iş rejimindən istirahət rejiminə keçid zamanı meydana çıxan bu vəziyyət mütəxəssislər tərəfindən "asudə vaxt xəstəliyi" (ing. leisure sickness) adlandırılır. Bu anlayış holland psixoloqu Dr. Ad Vingerhoets tərəfindən 2002-ci ildə irəli sürülüb. O, bu vəziyyəti adətən həftə sonları və ya uzunmüddətli tətillərdə qəfil yaranan narahatlıq, halsızlıq və bədən zəifliyi ilə əlaqələndirib.
Orqanizmin həssaslaşması
İstirahətə çıxmazdan əvvəl toplanan stress və yorğunluq immun sistemində qeyri-sabitliyə gətirib çıxarır. Gərginlik dövründə orqanizm adrenalin və kortizol hormonları hesabına özünü qoruyur. Lakin stress bitdikdən sonra bu hormonların səviyyəsi aşağı düşür və immun müdafiə zəifləyir. Nəticədə insan viruslara və infeksiyalara qarşı daha həssas hala gəlir.
Həftə sonu miqreni və gizli stress
Mütəxəssislərin fikrincə, "həftə sonu miqreni" adlanan vəziyyət xüsusilə miqren xəstələrində müşahidə olunur. Stressin bitməsi hormon balansında ani dəyişiklik yaradır və bu da miqren tutmalarını aktivləşdirə bilər. Uzunmüddətli stress immuniteti zəiflədir, lakin əlamətlər adətən insan rahatlayanda üzə çıxır.
Həyat tərzi amillərinin rolu
Tətildən əvvəl yuxusuzluq, nizamsız qidalanma və balanssız pəhriz immun sisteminə mənfi təsir göstərir. Səyahət zamanı vaxt fərqi (jet lag), susuzlaşma, yuxu çatışmazlığı və izdihamlı mühitlər yeni mikroblarla təmas ehtimalını artırır.
Özünü qorumağın yolları
Stressi azaltmaq üçün nəfəs məşqləri və rahatlama üsullarından istifadə edin.
Bayram və ya istirahət dövründən əvvəl yuxu, qidalanma və fiziki aktivliyə diqqət yetirin.
Əllərinizi mütəmadi yuyun və xəstə insanlarla yaxın təmasdan qaçın.
Səyahət zamanı bədəninizin maye ehtiyacını təmin edin.
Tətildə rejiminizi tamamilə pozmayın - yuxu və qidalanma vərdişlərini qəfil dəyişməməyə çalışın.
