Hakan Fidan sabah ABŞ-a səfər edəcək

Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ-a rəsmi səfər edəcək.

Day.Az-ın Türkiyə bürosu xəbər verir ki, XİN başçısının səfəri noyabrın 10-na planlaşdırılıb.