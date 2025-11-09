https://news.day.az/azerinews/1794265.html Hakan Fidan sabah ABŞ-a səfər edəcək Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ-a rəsmi səfər edəcək. Day.Az-ın Türkiyə bürosu xəbər verir ki, XİN başçısının səfəri noyabrın 10-na planlaşdırılıb.
Hakan Fidan sabah ABŞ-a səfər edəcək
Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ-a rəsmi səfər edəcək.
Day.Az-ın Türkiyə bürosu xəbər verir ki, XİN başçısının səfəri noyabrın 10-na planlaşdırılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре