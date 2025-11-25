https://news.day.az/azerinews/1797661.html Bakıda özəl klinikada 1 günlük körpənin qolunu çıxartdılar Bakıda özəl xəstəxanaların birində bədbəxt hadisə yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tibb bacısı bilmədən yeni doğulan körpənin qolunu çıxardıb. Körpəni evə gətirən cütlük onun fasiləsiz ağlamağından şübhələniblər. Məlum olub ki, körpənin qolu çıxdığı üçün dayanmadan ağlayır.
