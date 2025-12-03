Hər 45 dəqiqədən bir oturmağa ara vermək lazımdır - Hərəkətsiz bədəndə nələr baş verir?
Müasir həyat tərzi insanları uzun müddət oturmağa məcbur edir və bu, əslində, insan skelet-əzələ sistemi üçün təbii olmayan bir vəziyyətdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aparılan araşdırmalar göstərir ki, mütəmadi idman belə saatlarla oturmaqdan yaranan zərərləri tam kompensasiya edə bilmir.
45 dəqiqə hərəkətsizlikdən sonra bədəndə nə baş verir?
- Metabolizma təxminən 90% yavaşlayır;
- Yağyanma prosesi demək olar ki, dayanır;
- Bud və omba əzələləri fəaliyyətini azaldır, bu isə qan dövranını pozur;
Fleboloqalar xəbərdarlıq edir ki, bu həyat tərzi varikoz riskini ciddi şəkildə artırır.
Daim oturmaq çanaq orqanlarına qan axınını zəiflədir. 45 dəqiqə qaydasını tətbiq edən ofis işçilərinin şəxsi müşahidələri isə maraqlıdır:
- bel ağrıları azalır və ya tam yox olur,
- diqqət artır,
- günortadan sonra yaranan yorğunluq hissi aradan qalxır.
Mütəxəssislərdən tövsiyə: 45 dəqiqə otur, 5-10 dəqiqə hərəkət et
Erqonomiya üzrə mütəxəssislər sadə bir qayda təqdim edir:
45 dəqiqə oturduqdan sonra 5-10 dəqiqə aktiv hərəkət edin.
Tam məşq proqramı etmək vacib deyil - sadəcə:
- dəhlizdə bir neçə dəqiqə gəzin,
- pilləkənlə qalxın,
- və ya yüngül dartınma hərəkətləri edin.
Ortopedlər bu qısa fasilələrin onurğa sağlamlığı üçün çox vacib olduğunu bildirirlər.
Bir çox şirkətlər fasilə qaydasının faydasını görərək əməkdaşlara xatırlatmalar təyin edib. Nəticələr isə olduqca müsbətdir:
- iş məhsuldarlığı artır,
- xəstəlik səbəbi ilə işə gəlməmələr azalır.
Bu qayda xüsusilə qan dövranı zəif olan və onurğa problemi başlanğıcı olan insanlar üçün önəmlidir.
Nevroloqlar qeyd edir ki, mütəmadi olaraq pozisiya dəyişmək:
- beynə qan axınını artırır,
- qərarvermə sürətini yüksəldir,
- idrak funksiyalarını gücləndirir.
Sadə bir telefon taymeri belə bu vərdişi formalaşdırmaq üçün kifayətdir.
Zamanla bədən özü siqnal verməyə başlayacaq: artıq ayağa qalxıb hərəkət etməyin vaxtı gəldiyini hiss edəcəksiniz. Bu ritm zamanla təbii hala gəlir və ümumi həyat keyfiyyətinizi yüksəldir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре