“Kəpəz”in futbolçusu bıçaqlandı - Vəziyyəti ağırdır
Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.
Bakı şəhər sakini 2002-ci il təvəllüdlü Veysəl Rzayev kəsilmiş-deşilmiş yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
O, əməliyyat edilib, vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.
Bıçaqlanan şəxs "Kəpəz" futbol klubunun futbolçusudur. O, "Turan Tovuz" futbol kulubundan transfer edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
***
"Kəpəz"in Mətbuat xidmətindən verilən açıqlamada futbolçunun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib: "Bəli, futbolçumuz Veysəl Rzayev bıçaqlanıb. Amma hadisənin səbəbi bəlli deyil. Hələ ki bu barədə məlumat yoxdur. Futbolçumuzun vəziyyəti ağırdır, amma həyati təhlükəsi yoxdur".
