İran ordusunun baş komandanının sağ olduğu bildirilib
İran ordusunun baş komandanı ordu generalı Əmir Hatəmi sağ-salamatdır və hazırda ordu qüvvələrinə rəhbərlik edir.
Bu barədə Day.Az İran KİV-ə istinadən məlumat verib.
Məlumata görə, İran ordusu baş komandanı ordu generalı Əmir Hatəminin ölümü ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.
Qeyd edək ki, bəzi KİV-də İran ordusu baş komandanının İsrail və ABŞ-nin hərbi hava hücumları nəticəsində öldüyü bildirilmişdi.
Xatırladaq ki, fevralın 17-də Vaşinqton və Tehran arasında keçirilən nüvə danışıqlarının ikinci raundu irəliləyişsiz başa çatdıqdan sonra ABŞ İrana yaxın ərazilərdə mövcudluğunu artıraraq Avropa və Yaxın Şərqdəki bazalara 150-dən çox təyyarə yerləşdirib.
Qeyd edək ki, fevralın 26-da Cenevrədə İran və ABŞ arasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların üçüncü raundu keçirilib. ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasında baş tutan görüş vəziyyətin diplomatik yolla tənzimlənməsi üçün son şans kimi qiymətləndirilirdi. Danışıqlarda konkret razılaşmalar əldə olunmayıb. Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaqdan, nüvə obyektlərini demontaj etməkdən və nüvə proqramının inkişafına müddətsiz məhdudiyyətlər tətbiq etməkdən imtina edib. Fevralın 28-də səhər saatlarında İsrail və ABŞ İrana hərbi hava hücumlarına başlayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре