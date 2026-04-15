Paytaxtda müşahidə olunan dolu hazırkı dövr üçün xarakterikdirmi?
Ötən gün Bakıya dolu yağıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində şiddətli yağıntı qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Abşeron yarımadasında dolu hadisəsi nadir hallarda baş verir və adətən qısamüddətli olur.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda dolu daha çox dağlıq və dağətəyi ərazilər üçün xarakterikdir:
"Dolu qısamüddətli və lokal xarakter daşıyan və qəfil formalaşa bilən atmosfer hadisəsidir. Ölkə ərazisində dolu hadisələri əsasən ilin isti yarısında, xüsusilə yaz aylarında müşahidə olunur və bəzi illərdə bu proses may-iyun aylarında da qeydə alınır".
G.Məmmədova yaxın günlərdə gözlənilən hava barədə də məlumat verib:
"Aprelin 16-17-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Bölgələrdə də havanın sabitləşəcəyi, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilsə də, 16-sı gündüz bəzi yerlərdə havanın qısamüddətli az yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq".
