Səhər qəhvə içmək üçün ən doğru vaxt AÇIQLANDI
Alimlər bildirir ki, səhər oyandıqdan dərhal sonra qəhvə içmək ən yaxşı seçim deyil. Bunun səbəbi bədənin həmin vaxt təbii olaraq enerji hormonu olan kortizol istehsalını artırmasıdır. İlk 30-60 dəqiqədə bu hormon zirvəyə çatır və sizi onsuz da ayıq saxlayır.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərə görə, qəhvəni bu dövrdə içmək təbii enerji ritmini poza bilər və günün sonrakı saatlarında daha tez yorğunluğa səbəb ola bilər.
Bu isə "enerji düşüşü", əsəbilik və ikinci fincana ehtiyac kimi təsirlər yarada bilər. Ən optimal vaxt isə oyandıqdan 60-90 dəqiqə sonradır. Bu zaman kortizol səviyyəsi sabitləşir və kofein daha effektiv təsir göstərir. Beləliklə, daha uzun müddət ayıq qalmaq və enerjini gün boyu qorumaq mümkün olur.
