Gözlərinizi ovuşdurarkən bir daha düşünün
Göz ovuşdurma vərdişi korneanın quruluşuna birbaşa təsir edərək görmə qüsurlarına zəmin yaradır.
Milli.Az xəbər verir ki, gözə edilən sərt və davamlı təzyiq, gözün ən ön təbəqəsi olan kornea toxumasının zamanla incəlməsinə və dikləşərək koni formasını almasına səbəb olur. Tibb dilində keratokonus adlanan bu xəstəlik görmə qabiliyyətini ciddi şəkildə pisləşdirir.
Gün boyu müxtəlif səthlərlə təmasda olan əllərdəki mikroblar ovuşdurma zamanı birbaşa gözə keçir. Bu, konyunktivit kimi yoluxucu infeksiyalara dəvətiye çıxarır.
Gözün ağ hissəsindəki həssas kapilyar damarların təzyiq nəticəsində çatlaması gözlərdə qanlanmaya və toxuma zədələnməsinə yol açır.
Göz çevresi bədənin ən nazik dəri təbəqəsinə malikdir. Sürtünmə bu nahiyədəki kollagen strukturunu zəiflədir, nəticədə:
Erkən yaşda qırışlar yaranır.
Gözaltı qaralmalar və torbalanmalar daha qabarıq görünür.
Qaşıntı zamanı nə etməli?
Həkimlər qaşıntı anında gözü ovuşdurmaq yerinə bu üsulları tövsiyə edir:
Gözü süni göz yaşı damlaları ilə yumaq.
Soyuq kompres tətbiq etmək.
Şikayətlər davamlı olarsa, allergik səbəblərin araşdırılması üçün peşəkar müayinədən keçmək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре