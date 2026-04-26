Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
Azərbaycanın avtomobil yollarında aprelin 27-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə Day.Az-а Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Aprelin 27-də ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
