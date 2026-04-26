Azərbaycan boksçusu Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb
Braziliyanın Fos-du-İquasu şəhərində boks üzrə Dünya Kubokunda final döyüşlərinə start verilib.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin heyətində ilk olaraq həlledici görüşə Səidcəmşid Cəfərov çıxıb.
75 kiloqramda mübarizə aparan boksçu Tauan Silva (Braziliya) ilə gücünü yoxlayıb. Hər 3 raundu aktivinə yazan Cəfərov yekunda 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27) hesabı ilə qalib gələrək Dünya Kubokunun qızıl medalına yiyələnib və Braziliyada Azərbaycanın Dövlət Himnini səsləndirib.
Qeyd edək ki, gecə saatlarında Sübhan Mamedov (50 kiloqram) və Məhəmməd Abdullayev (+90 kiloqram) də final görüşünə çıxacaq. Bir gün öncə isə Nəbi İsgəndərov (70 kiloqram) bürünc medala yiyələnib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре