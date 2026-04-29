Uruqvay ilə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub - FOTO
İqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Uruqvayın xarici əlaqələr nazirinin müavini Valeriya Çukasi ilə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi məlumat yayıb.
Görüşdə Azərbaycanın səmərəli sərmayə mühiti, strateji coğrafi mövqeyi, nəqliyyat-logistika potensialı diqqətə çatdırılıb. İki ölkənin işgüzar dairələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin, eyni zamanda, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, texnologiya transferi və data mərkəzləri sahələrində tərəfdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb.
Qarşılıqlı ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi barədə görüş zamanı müzakirələr aparılıb. Eyni zamanda, sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması sahəsində əməkdaşlıq imkanları barədə fikir mübadiləsi edilib.
