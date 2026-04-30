Azərbaycanda 3 gün ardıcıl iş OLMAYACAQ Bu il Faşizm üzərində qələbə günü ilə əlaqədar 3 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu il mayın 9-u şənbə gününə təsadüf edir.
Azərbaycanda 3 gün ardıcıl iş OLMAYACAQ
Bu il Faşizm üzərində qələbə günü ilə əlaqədar 3 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu il mayın 9-u şənbə gününə təsadüf edir.
Əmək Məcəlləsinə əsasən, həftələrarası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı iş gününə keçirilir.
Mayın 10-u bazar gününə təsadüf etdiyinə görə, 11 may qeyri-iş günü olacaq.
Beləliklə, bu il 9, 10 və 11 mayda ardıcıl iş olmayacaq.
