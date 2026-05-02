Yer təkindən istifadə sahəsində qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət gücləndiriləcək
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verr ki, bununla bağlı aidiyyəti dövlət orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilib.
Belə ki, Ədliyyə Nazirliyi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Baş Prokurorluğu, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi və icra prosesində müəyyən ediləcək digər aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırmaqla yer təkindən istifadə sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulmasına görə məsuliyyətin gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflərini 2 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir.
