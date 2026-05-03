Qızıl və gümüş bahalaşıb

Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 14,9 dollar artaraq 4 644,5 dollar təşkil edib.

 

Day.Az xəbər verir ki, gümüş isə 2,4 dollar artaraq 76,43 dollara bərabər olub.