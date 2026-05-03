Külək Bakı Marafonuna xüsusi xarakter verir – Qırğız iştirakçısı
Külək Bakı Marafonuna xüsusi xarakter verir.
Bunu bazar günü Trend-ə Qırğızıstandan olan marafon iştirakçısı Azamat Kozuyev deyib.
"Mən artıq təxminən qırx marafonda iştirak etmişəm, amma Bakıda ilk dəfə çıxış edirəm və əlbəttə, yaxşı nəticə əldə etməyə ümid edirəm.
Şəhər və insanlar barədə isə təəssüratlarım çox yaxşıdır. Burada çox isti atmosfer var, mədəniyyətlərin yaxınlığı hiss olunur, bizi yaxşı anlayırlar və bu da əlavə rahatlıq yaradır. Biz qardaş türk xalqlarıyıq və bir-birimizi dəstəkləməliyik", - deyə o bildirib.
Kozuyevin sözlərinə görə, məsafə barədə danışsaq, xüsusilə küləyə diqqət yetirmək lazımdır - Bakı küləyi marafona xüsusi xarakter verir.
"Amma bu da təcrübənin bir hissəsidir və hər bir iştirakçı üçün maraqlı bir çağırışdır", - deyə Qırğızıstanlı iştirakçı əlavə edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре