https://news.day.az/azerinews/1832519.html Bu bazara giriş 50 qəpikdən 5 manata QALDIRILIR? Nizami rayonu Babək prospektində yerləşən avtomobil ehtiyat hissələri bazarında sürücüdən 50 qəpik əvəzinə 5 manat ödəniş tələb edilib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bəzi sürücülər iddia edirlər ki, bu onların başına da gəlir.
Bu bazara giriş 50 qəpikdən 5 manata QALDIRILIR?
Nizami rayonu Babək prospektində yerləşən avtomobil ehtiyat hissələri bazarında sürücüdən 50 qəpik əvəzinə 5 manat ödəniş tələb edilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bəzi sürücülər iddia edirlər ki, bu onların başına da gəlir.
Bazar əməkdaşının sözlərinə görə, alış-veriş üçün gələn şəxslərdən 50 qəpik, burada mağazası olub limitsiz gedib-gələn şəxslərdən isə 5 manat alınır:
"Əgər hansısa sürücüdən qanunsuz ödəniş tələb edilibsə, geri qaytarılacaq. Məsələ araşdırılacaq".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре