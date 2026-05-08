Pul dəyişənlər üçün VACİB XƏBƏR

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, mayın 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0375 manatadək, avro 1.9950 manatadək ucuzlaşıb. Rusiyanın 100 rublu isə 2.2836 manatadək bahalaşıb.