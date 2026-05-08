https://news.day.az/azerinews/1833100.html
3 gün iş OLMAYACAQ
Gələn həftə 3 gün iş olmayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, 9 May - Faşizm Üzərində Qələbə Günü həftəsonuna düşür.
Əmək Məcəlləsinə əsasən, bayram günü şənbə və ya bazar gününə düşəndə növbəti iş günü qeyri-iş günü hesab edilir. Bu səbəbdən də bayram tətili 11 maya bazar ertəsinə keçiriləcək.
Ona görə də vətəndaşlar gələn həftə yalnız 4 gün işləyəcəklər.
