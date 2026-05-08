Azərbaycandan Ermənistana dizel yanacağı ixrac olunacaq Sabah Azərbaycandan Ermənistana növbəti dəfə dizel yanacağı ixrac olunacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu ölkəyə 8 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək. Bundan başqa, Azərbaycandan tranzit keçməklə, Rusiyadan Ermənistana 6 vaqon gübrə tədarük olunacaq. Məhsullar "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Biləcəri stansiyasından yola salınacaq.
