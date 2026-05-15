Azərbaycan vasitəsilə yük daşınması son 7 ildə təxminən üç dəfə artıb - Şahin Mustafayev
Azərbaycan ərazisindən tranzit yüklərin həcmi son yeddi ildə təxminən üç dəfə artıb və 2025-ci ilin sonuna qədər bu rəqəm 14 milyon tonu keçəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Rusiya-İslam Dünyası Beynəlxalq İqtisadi Forumu "KazanForum 2026"da bildirib.
"Konteyner daşımaları xüsusilə dinamik şəkildə artır. 2025-ci ildə onların həcmi 21% artıb. Çindən Azərbaycan ərazisindən keçən blok qatarlarının sayı 2024-cü ildəki 287-dən 2025-ci ildə 392-yə yüksəlib. Növbəti illərdə bu rəqəmin ildə 1000 qatarı keçəcəyi gözlənilir", - deyə o qeyd edib.
Ş.Mustafayev vurğulayıb ki, bu artım infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, rəqəmsallaşdırma və sıx regional əməkdaşlıq sayəsində baş verib.
