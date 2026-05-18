Azad edilmiş ərazilərdə daha 57 mina aşkarlandı
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) Day.Az-a verilən məlumata görə, işğaldan azad edilmiş əraziləerdə 32 piyada əleyhinə mina, 25 tank əleyhinə mina, 378 Partlamamış Hərbi Sursat (PHS) aşkarlanıb.
Bildirilib ki, 1266,9 hektar ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib.
