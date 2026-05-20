Media mürəkkəb informasiya mühitində milli maraqların qorunmasının strateji alətidir - Rizvan Nəbiyev
Müasir şəhərlər təkcə beton və poladdan deyil, həm də informasiya, kommunikasiya və ictimai etimad üzərində qurulur.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Rizvan Nəbiyev WUF13 çərçivəsində keçirilən "Media mənzil və şəhər dayanıqlılığı üzrə ictimai diskursun hərəkətverici qüvvəsi kimi" mövzusunda tədbirdə deyib.
Millət vəkili vurğulayıb ki, müasir dövrdə media təkcə informasiya mənbəyi deyil, həm də getdikcə daha mürəkkəb informasiya mühitində sosial dayanıqlılığın, beynəlxalq kommunikasiyanın və milli maraqların qorunmasının strateji alətidir.
O, medianın şəhər dayanıqlılığı və mənzil mövzusunun formalaşmasında rolunu dörd əsas istiqamət üzrə ümumiləşdirib:
"Birincisi, media məlumatlandırır. Vətəndaşlar düzgün, operativ və anlaşılan məlumat olmadan şəhər idarəçiliyində səmərəli iştirak edə bilməzlər.
İkincisi, media platformaları müxtəlif tərəfləri birləşdirir və dialoq mühitləri yaradır. Şəhər problemləri çoxölçülüdür və hökumətlər, vətəndaş cəmiyyəti, akademiya, şəhər planlaşdırıcıları, özəl sektor və yerli icmalar arasında əməkdaşlıq tələb edir. Media vasitəsilə formalaşan tərəfdaşlıqlar infrastrukturun inkişafı, fəlakətlərə hazırlıq və mənzil siyasəti kimi sahələrdə mühüm nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Üçüncüsü, media hesabatlılığı təşviq edir. Proaktiv jurnalistika bir çox ölkələrdə təhlükəli tikinti praktikasını və mənzilə çıxışda bərabərsizlikləri üzə çıxararaq şəffaflığın və idarəetmənin yaxşılaşmasına töhfə verib.
Dördüncüsü, media innovasiya və həmrəyliyi təşviq edir. Müxtəlif şəhərlərin uğurlu təcrübələrinin paylaşılması dayanıqlı mənzil, yaşıl infrastruktur, fəlakət risklərinin azaldılması və ağıllı şəhərsalma sahəsində yaxşı təcrübələrin yayılmasına xidmət edir".
Deputat əlavə edib ki, digər mühüm məqam medianın yerli səsləri qlobal platformalara çıxarmasıdır:
"Son araşdırmalara görə, dünyada 5 milyarddan çox insan sosial media və rəqəmsal kommunikasiya platformalarından istifadə edir. Əvvəllər yalnız yerli səviyyədə qalan şəhər müzakirələri indi bir neçə saat ərzində qlobal diqqət çəkə bilir. İcma əsaslı jurnalistika, vətəndaş reportyorluğu və yerli rəqəmsal platformalar əvvəllər şəhər siyasətindən kənarda qalan səsləri gücləndirə bilər".
R.Nəbiyevin fikrincə, dezinformasiya və qütbləşmə böhranlar zamanı ictimai anlayışı təhrif edə və etimadı zəiflədə bilər.
"Bununla belə, texnologiya təkbaşına kifayət deyil. Şəhər diskursu inklüziv olmalı və qadınların, gənclərin, məcburi köçkünlərin və digər həssas qrupların şəhərlərin gələcəyinin formalaşmasında tam iştirakı təmin edilməlidir. Dünyada 120 milyondan çox insan məcburi köçkün vəziyyətindədir və onların yarıdan çoxu şəhərlərdə sığınacaq axtarır. Azərbaycan da işğal dövründə təxminən bir milyon vətəndaşın öz yurd-yuvasından didərgin düşməsi ilə bağlı mənzil problemləri təcrübəsinə malikdir", - deyə o diqqətə çatdırıb.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda WUF13-ün dördüncü günü keçirilir.
Forumun ilk günündə Yeni Şəhər Gündəliyinə həsr olunmuş nazirlər görüşü, nazirlərin dəyirmi masası, qadın və vətəndaş cəmiyyəti assambleyaları, biznes sessiyaları və şəhərlərin rifahı ilə bağlı müzakirələr baş tutub. Forum çərçivəsində həmçinin BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib.
Forumun ikinci günü ilk dəfə təşkil olunan Liderlər Sammiti ilə diqqət çəkib. Həmin gün qlobal mənzil böhranı, urbanizasiya siyasəti və şəhərlərin dayanıqlılığına həsr olunmuş yüksək səviyyəli müzakirələr keçirilib. Eyni zamanda, WUF13 çərçivəsində Mexiko şəhərinin pavilyonunun açılışı olub. Pavilyon Latın Amerikası regionu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və WUF14-ə hazırlıq üçün mühüm platforma kimi təqdim edilib.
WUF13-ün üçüncü günü də geniş tədbirlər proqramı ilə yadda qalıb. Həmin gün qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin formalaşdırılması, iqlim dayanıqlılığı, süni intellekt və şəhər idarəçiliyi, "yaşıl" urbanizasiya, sosial bərabərlik və dayanıqlı nəqliyyat kimi mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.
Üçüncü gün çərçivəsində xüsusi diqqət çəkən hadisələrdən biri Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Türkiyənin Trabzon şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında memorandumun imzalanması olub.
Həmçinin, WUF tarixində ilk dəfə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə "WUF13 QHT Forumu: Qlobal Tərəfdaşlıqlar və Qərarvermə" ("WUF13 NGO Forum") keçirilib.
182 ölkədən 40 mindən artıq iştirakçının qeydiyyatdan keçdiyi WUF13 mayın 22-dək davam edəcək. "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş forum hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları, ekspertləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bir araya gətirərək dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edir.
