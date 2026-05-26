Ali Məhkəməyə yeni hakimlər təyin edilib

Ali Məhkəməyə yeni hakimlər təyin edilib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bununla bağlı Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müvafiq qərar qəbul edilib.

Qərara əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi Sənan Məmməd oğlu Qarayev vəzifəsindən azad edilərək, Xankəndi Şəhər Məhkəməsinin sədri İlkin Qismət oğlu Abdullayev vəzifəsi dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi təyin edilib.