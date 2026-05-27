Yumurtadan daha çox zülal tərkibli 4 səhər yeməyi
Dietoloqlar bildirirlər ki, zülallı səhər yeməyi maddələr mübadiləsini dəstəkləyir və gün ərzində toxluq hissini artırır.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, bəzi məhsulların tərkibində yumurtadan daha çox zülal var.
Bu məhsullar arasında hisə verilmiş qızılbalıq, yunan yoqurtu, kəsmik və qara lobya yer alır. Məsələn, yarım stəkan yunan yoqurtunda təxminən 12 qram, kəsmikdə isə 12 qramdan çox zülal mövcuddur.
Ekspertlər qeyd edirlər ki, bu qidalar həm enerji verir, həm də qan şəkərinin stabilləşməsinə kömək edir. Onlar səhər yeməyində meyvə, giləmeyvə və faydalı yağlarla birlikdə istifadə oluna bilər.
