Dietoloqlardan yüksək təzyiqi olanlar üçün faydalı qəlyanaltı tövsiyəsi
Dietoloqlar yüksək təzyiqdən əziyyət çəkən və arıqlamaq istəyən şəxslərə fıstıq yağı, banan və darçınlı tam taxıllı tost yeməyi tövsiyə edirlər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, bu qəlyanaltı həm toxluq hissi yaradır, həm də qan təzyiqinin normada saxlanmasına kömək edir.
Qeyd olunur ki, banan kaliumla zəngindir və orqanizmdə maye balansını tənzimləyərək ürəyin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. Fıstıq yağı isə zülal, faydalı yağlar və lif mənbəyi olduğu üçün uzun müddət toxluq hissi verir. Tam taxıllı çörək də ürək sağlamlığını dəstəkləyən liflə zəngindir.
Mütəxəssislər əlavə şəkər və duz olmayan təbii fıstıq yağının seçilməsini məsləhət görürlər. Qəlyanaltını daha faydalı etmək üçün üzərinə qoz, çia toxumu və ya giləmeyvə əlavə etmək də tövsiyə olunur.
