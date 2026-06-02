Qarpız, yoxsa qovun daha faydalıdır? – Mütəxəssislər müqayisə etdi
Qarpız və qovun yüksək su tərkibinə malik yay meyvələridir və orqanizmi yaxşı nəmləndirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, qarpızın tərkibi təxminən 92-93% sudan, qovunun isə təxminən 90% sudan ibarətdir.
Hər iki meyvə eyni ailəyə aid olsa da, vitamin və mineral tərkibi baxımından fərqlənir.
Qidalanma dəyərlərinə görə qarpızın kalorisi daha aşağıdır (100 qramda təxminən 30 kkal), qovunda isə bu rəqəm 36 kkal təşkil edir. Qovun C vitamini, kalium və A vitamini baxımından daha zəngindir, xüsusilə narıncı sortları orqanizm üçün daha faydalı sayılır. Qarpız isə likopen adlı güclü antioksidantla zəngindir və ürək-damar sağlamlığına müsbət təsir göstərir.
Mütəxəssislərin fikrincə, hansı meyvənin daha faydalı olması insanın ehtiyaclarından asılıdır. Qovun vitamin və mineral baxımından bir qədər üstün olsa da, qarpız orqanizmi daha yaxşı nəmləndirir və ürək sağlamlığını dəstəkləyir. Buna görə seçim şəxsi zövq və qida ehtiyacına görə edilməlidir.
