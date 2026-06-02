TƏBİB-ə yeni təyinat

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri vəzifəsi Zara Nigar İbrahimovaya həvalə edilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu gündən vəzifəsinin icrasına başlayıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova tutduğu vəzifədən azad edilib. Onun vəzifəsi Elnur Hidayətoğluna həvalə olunmuşdu.